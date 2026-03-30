Пекін заборонив чиновнику в'їзд до Китаю і заморожує його майно та інші активи в країні.

Китай у понеділок запровадив санкції проти японського законодавця Кейдзі Фуруї, помічника прем'єр-міністерки Японії Санае Такаїчі, через його "змову з силами боротьби за незалежність Тайваню".

Як пише Reuters, міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Пекін заборонить Фуруї в'їзд до Китаю та заморозить його майно та інші активи в країні.

Фото: Yushan Forum Кейдзі Фуруя

Фуруя, як голова міжпартійної групи законодавців Японії та Тайваню, неодноразово відвідував Тайвань, супроводжуючи японських політичних лідерів, останній раз – на початку цього місяця, щоб зустрітися з президентом країни Лаєм Цінде в Тайбеї.

Китайське міністерство звинуватило Фурую у змові з "сепаратистськими силами" на Тайвані, оскільки він здійснював поїздки на острів "всупереч рішучій опозиції Китаю".

У відповідь, виступаючи перед журналістами в парламенті Японії, Фуруя заявив, що візит на Тайвань є природною функцією парламентської групи, яку він очолює, додавши, що він не відвідував материковий Китай десятиліттями і не має там жодних активів.

Китай, який вважає демократично керований Тайвань частиною своєї території, заперечує проти офіційних візитів іноземних політиків на острів, оскільки вважається, що вони підривають принцип "єдиного Китаю" та претензії Пекіна на острів. Уряд Тайваню відкидає претензії Пекіна на суверенітет.

Відносини між Токіо та Пекіном погіршилися після того, як Такаїчі минулого листопада припустила, що гіпотетичний напад Китаю на Тайвань може спровокувати військову відповідь Японії.

Раніше минулого року Пекін також запровадив санкції проти японського законодавця китайського походження Секі Хея за його висловлювання щодо питань, зокрема Тайваню.