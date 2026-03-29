Іран заявив, що готовий відповісти на можливий наземний наступ США

У Ірані заявили, що готові відповісти на можливий наземний наступ США, звинувативши Вашингтон у підготовці сухопутної операції навіть попри заяви про переговори.
Про це пишуть Reuters та The Guardian.
Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Калібаф звинуватив США у тому, що вони, з одного боку, сигналізують про можливі переговори, а з іншого – таємно готують введення наземних військ. Він додав, що Іран готовий відповісти у разі розгортання американських сил.
«Поки американці прагнуть капітуляції Ірану, наша відповідь – ми ніколи не приймемо приниження», – заявив він у зверненні до нації з нагоди 30-го дня початку американо-ізраїльської війни проти Ірану.
- Вчора стало відомо, що десантний корабель США із 3500 військових прибув на Близький Схід.
- А видання The Washington Post пише, що Пентагон готується до можливих кількох тижнів наземних операцій в Ірані.
- Тим часом міністри закордонних справ Пакистану, Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту зібралися в Ісламабаді, щоб обговорити шляхи припинення місячної американо-ізраїльської війни проти Ірану, яка вже забрала тисячі життів і спричинила найбільші в історії перебої у світових поставках енергоносіїв.