Іран заявив, що готовий відповісти на можливий наземний наступ США

Спікер іранського парламенту заявив, що "ми ніколи не приймемо приниження".

У Ірані заявили, що готові відповісти на можливий наземний наступ США, звинувативши Вашингтон у підготовці сухопутної операції навіть попри заяви про переговори.

Про це пишуть Reuters та The Guardian.

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Калібаф звинуватив США у тому, що вони, з одного боку, сигналізують про можливі переговори, а з іншого – таємно готують введення наземних військ. Він додав, що Іран готовий відповісти у разі розгортання американських сил.

«Поки американці прагнуть капітуляції Ірану, наша відповідь – ми ніколи не приймемо приниження», – заявив він у зверненні до нації з нагоди 30-го дня початку американо-ізраїльської війни проти Ірану.

Вчора стало відомо, що десантний корабель США із 3500 військових прибув на Близький Схід.

А видання The Washington Post пише, що Пентагон готується до можливих кількох тижнів наземних операцій в Ірані.