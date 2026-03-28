Біля узбережжя Греції загинули 22 мігранти

Вони шість днів перебували у відкритому морі.

Грецька берегова охорона повідомила про трагічну загибель 22 осіб, які намагалися дістатися Європи на гумовому човні, пише ВВС.

Судно з мігрантами вирушило з лівійського порту Тобрук ще 21 березня, проте через шість днів пасажири втратили орієнтири. Брак їжі, питної води і складні погодні умови призвели до масової загибелі людей під час дрейфування у Східному Середземномор'ї.

Рятувальне судно виявило човен аж у п'ятницю за 53 морські милі від півдня острова Крит. Рятувальникам вдалося врятувати 26 вцілілих, серед яких одна жінка і дитина. Двох постраждалих госпіталізували.

За інформацією влади, більшість врятованих є громадянами Бангладешу, також на борту перебували вихідці з Південного Судану і Чаду.

Грецька поліція заарештувала двох чоловіків із Південного Судану за підозрою в організації незаконного перевезення людей.