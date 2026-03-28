Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
ГоловнаСвіт

Біля узбережжя Греції загинули 22 мігранти

Вони шість днів перебували у відкритому морі.

Біля узбережжя Греції загинули 22 мігранти
Греція
Фото: EPA/UPG

Грецька берегова охорона повідомила про трагічну загибель 22 осіб, які намагалися дістатися Європи на гумовому човні, пише ВВС

Судно з мігрантами вирушило з лівійського порту Тобрук ще 21 березня, проте через шість днів пасажири втратили орієнтири. Брак їжі, питної води і складні погодні умови призвели до масової загибелі людей під час дрейфування у Східному Середземномор'ї.

Рятувальне судно виявило човен аж у п'ятницю за 53 морські милі від півдня острова Крит. Рятувальникам вдалося врятувати 26 вцілілих, серед яких одна жінка і дитина. Двох постраждалих госпіталізували. 

За інформацією влади, більшість врятованих є громадянами Бангладешу, також на борту перебували вихідці з Південного Судану і Чаду.

Грецька поліція заарештувала двох чоловіків із Південного Судану за підозрою в організації незаконного перевезення людей. 

  • У 2025 році до Греції морем прибуло понад 41 тисяча мігрантів, а щонайменше 103 особи офіційно вважаються загиблими або зниклими безвісти в цьому регіоні.
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies