Єврокомісар Бруннер назвав Путіна головним організатором міграційних криз у Європі

Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер заявив, що саме Володимир Путін є основною рушійною силою міграційних дестабілізацій у Євросоюзі протягом останнього десятиліття.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Росія причетна до створення масштабних потоків біженців, починаючи від війни в Сирії у 2015 році й закінчуючи наслідками вторгнення в Україну та конфлікту в Ірані. Кремль свідомо затягує збройні протистояння в Африці та на Близькому Сході, щоб використовувати мігрантів як інструмент гібридного виснаження західних бюджетів, зауважили в ЦПД.

Згідно зі звітом Ради ЄС, більшість нелегалів потрапляють до кордонів Євросоюзу за прямого сприяння Росії. Схема включає видачу російських віз та організоване перевезення людей через Білорусь до меж Польщі, Литви чи Фінляндії для створення провокацій. Також ворог намагається інфільтрувати свою агентуру під виглядом біженців. Головною метою таких диверсантів є здійснення атак на об’єкти критичної інфраструктури та радикалізація внутрішньої ситуації в країнах НАТО.

У ЦПД зазначають, що штучні міграційні кризи вигідні Москві для політичної дестабілізації Європи та впливу на вибори через посилення рейтингів радикальних партій. Створюючи постійну напруженість на кордонах, Кремль прагне змусити Євросоюз змістити фокус із військової підтримки України на вирішення власних безпекових проблем.