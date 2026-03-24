Міський голова Луцька залишає посаду

Міський голова Луцька Ігор Поліщук іде у відставку.

Відповідне рішення за його заявою мають ухвалити на сесії Луцької міськради 25 березня, ідеться на сайті мерії.

«Взяти до відома факт звернення міського голови Поліщука Ігоря Ігоровича з особистою заявою до Луцької міської ради про складання ним повноважень міського голови. Достроково припинити повноваження міського голови Поліщука Ігоря Ігоровича. Звільнити Поліщука Ігоря Ігоровича з посади міського голови 25.03.2026 у зв'язку з достроковим припиненням повноважень», - зазначено в проєкті рішення.

Місцевий телеканал «Аверс» повідомив, що в разі відставки Поліщука керуватиме мерією секретар Луцької міськради Юрій Безпятко. Але і він нібито написав заяву про складання повноважень ще минулого тижня – 20 березня, а згодом документ зареєстрували в раді.