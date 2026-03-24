У Вінниці внаслідок російської атаки загинула людина, 13 поранено (оновлено)

Наразі відомо про пошкодження дев’яти приватних будинків.

вибух (ілюстративне фото)
Фото: Сергій Горбунов

У Вінниці станом на вечір вівторка відомо про одного загиблого та 13 поранених внаслідок масованої російської атаки безпілотниками.

Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов. 

"Внаслідок масованої атаки на Вінницю загинув чоловік 59 років. Ще - 11 поранених, з яких 6 госпіталізовані, 5 отримали медичну допомогу і відправлені на амбулаторне лікування", - написав він у Telegram.

Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Моргунов також зазначив, що наразі відомо про пошкодження дев’яти приватних будинків, у трьох випадках — значні руйнування. Також зафіксовано пошкодження у двох багатоповерхових будинках внаслідок вибухової хвилі.

"За потреби забезпечимо людям тимчасове проживання в готелях", - додав він. 

Оновлено. Голова ОВА Наталя Заболотна уточнила, що внаслідок ворожої атаки поранено 13 осіб та один загиблий.

"Наразі відомо про пошкодження 9 приватних будинків та двох багатоповерхівок. Також зафіксовано пошкодження недіючого ресторану. Для ліквідації наслідків залучено 91 фахівця ДСНС та 19 одиниць техніки", - написала вона в Telegram. 

