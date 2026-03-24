ГоловнаСуспільствоВійна

Упродовж доби Росія запустила по Україні майже 1000 ударних безпілотників: зафіксовано 15 влучань

Сьогодні з 9 ранку ворог застосував 556 ударних БпЛА.

Упродовж доби Росія запустила по Україні майже 1000 ударних безпілотників: зафіксовано 15 влучань
Робота мобільної бригади ППО (ілюстративне фото)
Фото: Сумська ОВА

У вівторок 24 березня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Адже удень залетіло ще понад 550 ударних дронів. А, враховуючи нічну атаку, ворог застосував майже тисячу ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів.

Про це повідомило командування Повітряних сил

Зокрема, з 09:00 по 18:00 24 квітня, за попередніми даними, противник застосував 556 ударних БпЛА.

Велика кількість безпілотників залітали з півночі – Чернігівської та Сумської областей. 

"Географія удару протягом денної пори була ширшою, ніж уночі: Полтавщина, Київщина, Миколаївщина, Вінниччина та західні регіони країни, від Хмельницького – до Львова. На жаль, зафіксовано 15 влучань", - йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено усі можливі засоби протиповітряної оборони – пілотовану авіацію, зенітні дрони, РЕБ та наземне ППО. 

За попередніми даними, станом на 18:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 541 БпЛА противника.

Бойова робота триває. 

