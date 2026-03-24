Росія атакувала дронами Львів, є ушкодження в кількох районах міста (доповнено)

За попередніми даними, в центрі постраждала спадщина ЮНЕСКО.

Російська армія вдень 24 березня атакувала Львів дронами. Спершу були повідомлення про роботу ППО, згодом міський голова Андрій Садовий повідомив у Telegram про удар по житловому будинку в центрі. Після цього був удар по Сихову.

За даними на 16:41, щонайменше двоє людей отримали важкі поранення внаслідок удару по центру. Місцева влада закликала залишатися в укриттях.

ZAXID.NET пише, що внаслідок цього удару постраждала вежа церкви Св. Андрія. Будинок, в який відбулося влучання, є пам’яткою архітектури, що є спадщиною ЮНЕСКО.

"Жінка, 51 рік, із мінно-вибуховою травмою нижніх кінцівок доставлена поліцією, перебуває у свідомості. Ще один пацієнт звернувся до травмпункту самостійно – садна і забої", – повідомив Садовий.

Внаслідок другого удару постраждала багатоповерхівка.

"Ще одне влучання ворожого дрона в житловий будинок на Сихові, на проспекті Червоної Калини", – повідомив Садовий.

Також відомо про ушкодження на третій локації – в районі вокзалу. За попередньою інформацією, там упали уламки.

Падіння уламків