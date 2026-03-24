Росія атакувала дронами Львів, є ушкодження в кількох районах міста (доповнено)

Російська армія вдень 24 березня атакувала Львів дронами. Спершу були повідомлення про роботу ППО, згодом міський голова Андрій Садовий повідомив у Telegram про удар по житловому будинку в центрі. Після цього був удар по Сихову.
За даними на 16:41, щонайменше двоє людей отримали важкі поранення внаслідок удару по центру. Місцева влада закликала залишатися в укриттях.
ZAXID.NET пише, що внаслідок цього удару постраждала вежа церкви Св. Андрія. Будинок, в який відбулося влучання, є пам’яткою архітектури, що є спадщиною ЮНЕСКО.
"Жінка, 51 рік, із мінно-вибуховою травмою нижніх кінцівок доставлена поліцією, перебуває у свідомості. Ще один пацієнт звернувся до травмпункту самостійно – садна і забої", – повідомив Садовий.
Внаслідок другого удару постраждала багатоповерхівка.
"Ще одне влучання ворожого дрона в житловий будинок на Сихові, на проспекті Червоної Калини", – повідомив Садовий.
Також відомо про ушкодження на третій локації – в районі вокзалу. За попередньою інформацією, там упали уламки.
- Ця атака послідувала за нічним комбінованим ударом, під час якого ворог цілив по інфраструктурі. Постраждали, зокрема, Запоріжжя і Полтавська область.
- А вдень окупанти поцілили дроном по Дніпру.
- Певна частина безпілотників спрямована проти Києва і області. Росіяни провели декілька хвиль запусків.