Головне за ніч та ранок вівторка, 24 березня: удари по Полтаві, Запоріжжю та Дніпру, атака на електропотяг, майже 170 боїв

Нічна повітряна атака, 168 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, війна на Близькому Сході.

Близько 5:20 Росія атакувала дроном електропотяг Слатине – Харків. Потяг саме стояв на станції Слатине. Унаслідок прямого влучання FPV-безпілотника в вагон загинув 61-річний пасажир.

Машиніст і його помічник отримали гостру реакцію на стрес, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Цього року росіяни посилили атаки на залізничну інфраструктуру. Зокрема два дні тому ворог атакував Придніпровську і Одеську залізницю.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 168 боїв.

Найбільше - на Покровському (34), Костянтинівському (17) та Гуляйпільському (18) напрямках.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 890 окупантів, 6 ворожих танків, 3 бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, РСЗВ та 180 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 24.03.26 орієнтовно склали близько 1 289 740 осіб.

Вранці 24 березня російська армія атакувала маршрутку на Сумщині. Постраждав водій.

У ніч на 24 березня, починаючи з 18:00, Росія завдала комбінованого удару по критичній інфраструктурі України. Застосувала дрони і ракети повітряного та наземного базування.

Загалом зафіксували 426 засобів повітряного нападу, повідомили в Повітряних силах.

Ворог використав:

7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400

18 крилатих ракет Х-101

5 крилатих ракет Іскандер-К

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31

392 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів

Станом на 9:00 знешкодили 390 цілей – 25 ракет та 365 безпілотників різних типів:

18 крилатих ракет Х-101

5 крилатих ракет Іскандер-К

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69

365 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях. Інформацію щодо трьох ворожих ракет уточнюють.

Під удар потрапили, зокрема, Полтавська область і Запоріжжя. Внаслідок атаки є жертви і поранені.

Наразі в багатьох областях знову оголошена повітряна тривога.

Полтавська громада вночі була під комбінованою атакою росіян, які водночас спрямували туди ударні безпілотники та балістичні ракети.

За повідомленням очільника Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича, дві людини загинули. Станом на 10:30 відомо про 12 поранених. Серед потерпілих є дитина 5 років. Вона госпіталізована до реанімації.

“Унаслідок ворожого удару зафіксовано прямі влучання та падіння уламків ворожих ракет та БпЛА на 4 локаціях. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні домоволодіння, будівля готелю та приватні підприємства”, – йдеться у повідомленні Дяківнича.

По Запоріжжю росіяни завдали комбінованого удару, використовуючи ударні безпілотники та балістичні ракети. За даними рятувальників, станом на 09:25 кількість постраждалих збільшилася до дев'яти.

За повідомленням очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, ворог влучив у шість житлових багатоповерхівок та два приватні будинки, пошкодив припарковані автомобілі. Виникли численні пожежі.

За попередніми даними, загинув 32-річний чоловік. Ще 9 людей отримали травми: три жінки віком 31, 39 та 69 років та шестеро чоловіків віком від 48 до 65 років.

Загалом пошкодження від нічного обстрілу зафіксовані в 11 областях.

Сьогодні, 24 березня, російська армія атакувала Дніпро. Через це у місті пошкоджена багатоповерхівка, там спалахнула пожежа. За оновленими даними, поранені семеро людей. Четверо з них госпіталізовані. Двоє у важкому стані, ще двоє – у стані середньої тяжкості.

На засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому темі російсько-української війни, заступниця генерального секретаря з політичних питань Розмарі Дікарло оприлюднила офіційні дані щодо загибелі мирного населення від воєнних дій.

У ООН нарахували 15 364 особи, вбиті внаслідок російського вторгнення. 775 з них були дітьми. Лише з початку року загинули 188 цивільних, що на 45% більше, ніж за той самий період 2025-ого.

Число постраждалих оцінюється у 41 144 людини, 2588 дітей зазнали травм та поранень. При цьому в керівництві ООН визнають, що справжні втрати можуть бути набагато вищими.

Експерти організації також прозвітували про 6,7 мільйона українських біженців, змушених залишити територію держави з безпекових міркувань. 3,7 мільйона українців є внутрішньо переміщеними особами.

Сума коштів, необхідна для відновлення та відбудови України після повномасштабної війни, вже сягнула 588 мільярдів доларів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!