Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Уночі окупанти атакували Придніпровську залізницю

На Одеській залізниці під час евакуації пасажирів загинула провідниця потяга.

Уночі окупанти атакували Придніпровську залізницю
Фото: УЗ

Росія здійснила атаку на рухомий склад Придніпровської залізниці. Під удар потрапив локомотив приміського поїзда. Пасажири та локомотивна бригада не постраждали. 

Про це повідомляє Укрзалізниця.

В компанії наголошують, що евакуація під час загрози атаки дронів є ефективним способом збереження життя людей. Разом із тим такі операції потребують максимальної обережності, адже будь-яка небезпечна ситуація може виникнути миттєво.

Цього ж дня на Одеській залізниці стався трагічний випадок під час зупинки поїзда та організації евакуації. 

Унаслідок інциденту загинула провідниця, яка опинилася на коліях у момент проходження зустрічного поїзда, що також рухався до своєї евакуаційної зупинки. Один із пасажирів отримав травми середньої тяжкості та перебуває під наглядом медиків.

Наразі спеціалісти компанії вже працюють на місці події та проводять детальне розслідування. Постраждалому пасажиру надається вся необхідна допомога. Компанія висловила підтримку близьким загиблої колеги.

Читайте також
