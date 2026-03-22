Уночі окупанти атакували Придніпровську залізницю

На Одеській залізниці під час евакуації пасажирів загинула провідниця потяга.

Росія здійснила атаку на рухомий склад Придніпровської залізниці. Під удар потрапив локомотив приміського поїзда. Пасажири та локомотивна бригада не постраждали.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

В компанії наголошують, що евакуація під час загрози атаки дронів є ефективним способом збереження життя людей. Разом із тим такі операції потребують максимальної обережності, адже будь-яка небезпечна ситуація може виникнути миттєво.

Цього ж дня на Одеській залізниці стався трагічний випадок під час зупинки поїзда та організації евакуації.

Унаслідок інциденту загинула провідниця, яка опинилася на коліях у момент проходження зустрічного поїзда, що також рухався до своєї евакуаційної зупинки. Один із пасажирів отримав травми середньої тяжкості та перебуває під наглядом медиків.

Наразі спеціалісти компанії вже працюють на місці події та проводять детальне розслідування. Постраждалому пасажиру надається вся необхідна допомога. Компанія висловила підтримку близьким загиблої колеги.