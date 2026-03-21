Умєров про переговори у США: сторони продовжили обговорення ключових питань і подальших кроків

Секретар РНБО і лідер української переговорної групи Рустем Умєров повідомив, що сьогодні у Флориді разом із Давидом Арахамією, Кирилом Будановим та Сергієм Кислицею провели зустріч з американською стороною в межах переговорного процесу.

Американську делегацію представляли спеціальний представник Президента США Стів Віткофф, радник президента США Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Грюнбаум та старший радник з питань політики Державного департаменту США Кріс Карран.

“Продовжили обговорення ключових питань і подальших кроків у межах переговорного треку. Окрему увагу приділили узгодженню підходів для подальшого просування до практичних результатів”, – написав Умєров.

Він додав, що за підсумками першого дня зустрічі доповіли президенту України Володимиру Зеленському.

“Дякуємо Сполученим Штатам за залученість і послідовну роботу для просування процесу. Роботу продовжимо завтра”, – поінформував секретар РНБО.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський назвав 4 пункти перемовин зі США. Це чіткі параметри продовження тристоронніх зустрічей; підготовка до відповідних зустрічей, це готовність документів; програма PURL, через яку Україна купує ракети для Петріот; взаємовідносини України і США, а також дронова угода.