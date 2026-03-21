Окупанти відправлять мобілізованих кримчан на фронт з 1 квітня

Раніше РФ обіцяла, що жителі півострова воювати не будуть.

Фото: EPA/UPG

Російське командування планує з 1 квітня залучити до активних бойових дій усіх військовослужбовців, яких мобілізували на території тимчасово окупованого Криму. 

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає «Інтерфакс-Україна»

За словами Волошина, РФ порушила свої обіцянки про те, що жителі півострова не воюватимуть. Наразі триває процес повної заміни особового складу 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту. Мобілізованих кримчан планують замінити особами, які завершили лікування після поранень і визнані непридатними до виконання завдань у зоні бойових дій.

Крім того, окупанти мають намір розгорнути на базі 810-ї бригади цілу дивізію морської піхоти. Волошин також зазначив, що ворог перекидає на південь 55-ту та 120-ту дивізії морської піхоти. Спочатку ці підрозділи доукомплектують на окупованій частині Донеччини за рахунок резервів 29-ї армії РФ. Речник не виключив, що вже у квітні ці сили залучать до штурмових дій на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Крім того, російська 58-ма армія готується поповнити лави 19-ї та 42-ї мотострілецьких дивізій за рахунок полків резерву Московського військового округу. Також стало відомо про плани переміщення техніки: після аналізу втрат 29-та армія та 68-й армійський корпус окупантів отримають 265 бойових машин. Цю техніку перекинуть на окуповані території Донецької області для розподілу між підрозділами.

