Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Свириденко: Очікуємо мати 4 ГВт розподіленої генерації до початку наступного опалювального сезону

Мінекономіки готує додаткові можливості кредитування у сфері енергетики, зазначила прем’єрка.

Свириденко: Очікуємо мати 4 ГВт розподіленої генерації до початку наступного опалювального сезону
глава уряду Юлія Свириденко
До наступного опалювального сезону в Україні може з’явитися 4 ГВт розподіленої генерації.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час візиту на Одещину.

«Для автономності роботи критичної інфраструктури очікуємо мати 4 ГВт розподіленої генерації по країні до початку наступного опалювального сезону. У цій роботі для нас важлива участь приватного сектору», - сказала Свириденко.

За словами глави уряду, Кабмін створює стимули для бізнесу долучатися до розбудови власних потужностей.

«Продовжують діяти кредити під 0% на енергообладнання до 10 млн грн до 3 років, вже видано 150 кредитів на 227 млн грн. Також діють кредити 5-7-9% на купівлю і монтаж установок з генерації та зберігання енергії до 250 млн гривень і на строк до 10 років. Мінекономіки готує додаткові можливості кредитування у сфері енергетики», - повідомила Свириденко.

Вона додала, що цього тижня урядовці розширили можливості програми страхування майна від воєнних ризиків. «Збільшили граничну суму компенсації до 30 млн грн для прифронтових регіонів та суму компенсації страхової премії для всіх областей до 3 млн грн. Працює програма грантів до 16 млн грн на відновлення обладнання після обстрілів. Для Одещини, як і для інших прифронтових регіонів, в межах програми 5-7-9 діє можливість кредитування під 1% на інвестиційні потреби», - сказала Свириденко.

Читайте також
