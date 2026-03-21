Свириденко: Очікуємо мати 4 ГВт розподіленої генерації до початку наступного опалювального сезону

До наступного опалювального сезону в Україні може з’явитися 4 ГВт розподіленої генерації.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час візиту на Одещину.

«Для автономності роботи критичної інфраструктури очікуємо мати 4 ГВт розподіленої генерації по країні до початку наступного опалювального сезону. У цій роботі для нас важлива участь приватного сектору», - сказала Свириденко.

За словами глави уряду, Кабмін створює стимули для бізнесу долучатися до розбудови власних потужностей.

«Продовжують діяти кредити під 0% на енергообладнання до 10 млн грн до 3 років, вже видано 150 кредитів на 227 млн грн. Також діють кредити 5-7-9% на купівлю і монтаж установок з генерації та зберігання енергії до 250 млн гривень і на строк до 10 років. Мінекономіки готує додаткові можливості кредитування у сфері енергетики», - повідомила Свириденко.

Вона додала, що цього тижня урядовці розширили можливості програми страхування майна від воєнних ризиків. «Збільшили граничну суму компенсації до 30 млн грн для прифронтових регіонів та суму компенсації страхової премії для всіх областей до 3 млн грн. Працює програма грантів до 16 млн грн на відновлення обладнання після обстрілів. Для Одещини, як і для інших прифронтових регіонів, в межах програми 5-7-9 діє можливість кредитування під 1% на інвестиційні потреби», - сказала Свириденко.