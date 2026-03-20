Завтра в усіх регіонах України діятимуть графіки відключень світла

Обмеження діятимуть з 08:00 до 22:00.

21 березня в усіх регіонах України з 08:00 до 22:00 будуть діяти графіки погодинних відключень та обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомили в Укренерго.

Причиною обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему України. В Укренерго повідомили, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

Час та обсяг застосування можна дізнатись на офіційних сторінках обленерго в кожному регіоні.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - йдеться в повідомленні.