Київ представив План стійкості на засіданні Координаційного центру. Загальний його бюджет - 61,6 млрд грн, з яких власні кошти міста становлять лише 10,6 млрд грн, тож потреба в додатковому фінансуванні - 51 млрд грн.
Про це повідомила в Telegram прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Вона зазначила, що столиця - це останній регіон, чий план підготовки до зими має затвердити РНБО.
Документом передбачається захистити 57 об’єктів критичної інфраструктури і встановити понад 200 МВт додаткової генерації для заживлення об’єктів тепло- і водопостачання, водовідведення та інших до кінця року.
"Ключовим пріоритетом плану стійкості Києва має стати розвиток розподіленого теплопостачання. У цій частині план потребує доопрацювання. Доручили розробникам плану завершити це до початку квітня 2026", - зазначила Свириденко.
Вона також запевнила, що уряд забезпечує необхідне сприяння столиці у підготовці плану і надаватиме підтримку його реалізації після затвердження.
Контекст
- 3 березня президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому затвердили плани стійкості для всіх областей та обласних центрів, крім Києва. Зеленський повідомив, що столиці дали додатковий тиждень для оновлення та захисту плану підготовки до наступного опалювального сезону.
- Міський голова Віталій Кличко зауважив, що комплексний план стійкості, який представили на засіданні РНБО, потребує участі і допомоги держави. Пропозиції до плану вчасно подали Мінрозвитку громад та територій, а до його розробки залучали експертів енергетичної галузі. В.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв також оприлюднив відкриту частину енергоплану стійкості столиці.
- 5 березня Зеленський заявив, що Київ досі не подав план стійкості на наступний опалювальний сезон для затвердження урядом.
- 10 березня Київрада прийняла план енергостійкості, який передбачає три варіанти кошторису видатків. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Заради тепла. Як Київ приймав план стійкості між дедлайном президента і забаганками депутатів".