Ключовий пріоритет - розвиток розподіленого теплопостачання. Це питання мають доробити до квітня.

Київ представив План стійкості на засіданні Координаційного центру. Загальний його бюджет - 61,6 млрд грн, з яких власні кошти міста становлять лише 10,6 млрд грн, тож потреба в додатковому фінансуванні - 51 млрд грн.

Про це повідомила в Telegram прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що столиця - це останній регіон, чий план підготовки до зими має затвердити РНБО.

Документом передбачається захистити 57 об’єктів критичної інфраструктури і встановити понад 200 МВт додаткової генерації для заживлення об’єктів тепло- і водопостачання, водовідведення та інших до кінця року.

"Ключовим пріоритетом плану стійкості Києва має стати розвиток розподіленого теплопостачання. У цій частині план потребує доопрацювання. Доручили розробникам плану завершити це до початку квітня 2026", - зазначила Свириденко.

Вона також запевнила, що уряд забезпечує необхідне сприяння столиці у підготовці плану і надаватиме підтримку його реалізації після затвердження.

