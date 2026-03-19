Уряд виділив 6.6 млрд грн на житлові ваучери для внутрішньо переміщених осіб

Уряд України виділив 6.6 млрд грн на житлові ваучери для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив очільник Мінрозвитку Олексій Кулеба. Йдеться про новий компонент програми єВідновлення – "Житло для ВПО з ТОТ", який запустило Міністерство розвитку громад та територій. Як зазначає Кулеба, люди, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, можуть отримати житловий ваучер на 2 млн грн і використати його для придбання житла. Кошти можна спрямувати:

на купівлю житла на первинному або вторинному ринку

на інвестування в новобудову

на перший внесок або погашення іпотеки.

Люди подали вже понад 32 000 заяв, із них майже 20 000 отримали позитивні рішення комісій у громадах. Звернення надійшли з 23 областей України та міста Києва. Найбільше заяв подали ВПО, які проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській областях та столиці – від 2.5 до майже 5 тисяч у кожному регіоні. "Це лише старт фінансування програми. Найближчим часом плануємо залучити 80 млн євро фінансування від Банку розвитку Ради Європи. Підтримка людей, які втратили свої домівки через окупацію, – один із ключових пріоритетів нашої роботи," – зазначає Кулеба.