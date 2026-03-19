Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд виділив 6.6 млрд грн на житлові ваучери для внутрішньо переміщених осіб

Ідеться про новий компонент програми єВідновлення – "Житло для ВПО з ТОТ".

Фото: Олексій Кулеба

Уряд України виділив 6.6 млрд грн на житлові ваучери для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив очільник Мінрозвитку Олексій Кулеба. Йдеться про новий компонент програми єВідновлення – "Житло для ВПО з ТОТ",  який запустило Міністерство розвитку громад та територій. Як зазначає Кулеба, люди, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, можуть отримати житловий ваучер на 2 млн грн і використати його для придбання житла. Кошти можна спрямувати:

  • на купівлю житла на первинному або вторинному ринку
  • на інвестування в новобудову
  • на перший внесок або погашення іпотеки.

 Люди подали вже понад 32 000 заяв, із них майже 20 000 отримали позитивні рішення комісій у громадах. Звернення надійшли з 23 областей України та міста Києва. Найбільше заяв подали ВПО, які проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській областях та столиці – від 2.5 до майже 5 тисяч у кожному регіоні. "Це лише старт фінансування програми. Найближчим часом плануємо залучити 80 млн євро фінансування від Банку розвитку Ради Європи. Підтримка людей, які втратили свої домівки через окупацію, – один із ключових пріоритетів нашої роботи," – зазначає Кулеба.

﻿
Читайте також
