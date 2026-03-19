Уряд розширює програму страхування воєнних ризиків. Збільшено граничну компенсацію за пошкоджене майно

Також збільшено граничну суму компенсації страхової премії.

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко
Фото: КМУ

Уряд розширює програму страхування воєнних ризиків. Компенсація за пошкоджене майно у прифронтових регіонах збільшується до 30 млн грн. Для решти території країни розмір компенсації страхової премії збільшується до 3 млн грн. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. 

За напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно:

  • збільшено граничну суму компенсації — з 10 млн грн до 30 млн грн;
  • скасовано норму, за якою сума компенсації зменшувалась на обсяг раніше отриманих грантів чи іншої державної підтримки;
  • уряд дає можливість підприємствам, які вже подали заявки, уточнити їх до 1 травня 2026 року, у тому числі збільшити заявлену суму можливих збитків або додати до заявки інше майно, якщо воно було включене до програми на дату пошкодження або знищення.

За напрямом компенсації страхової премії

  • збільшено граничну суму компенсації з 1 млн грн до 3 млн грн;
  • пришвидшено можливість отримати підтримку — подати заяву на компенсацію можна буде вже на 31-й день після укладення договору страхування;
  • якщо договір передбачає сплату страхової премії частинами, компенсація також виплачуватиметься частинами — пропорційно сплаченим платежам.

Від початку дії програми, з 1 січня 2026 року, вже є перші результати. За напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно бізнес подав 52 заяви, з яких 20 уже підтверджено на 166,5 млн грн. За напрямом компенсації страхової премії подано 21 заяву.

Програма є частиною політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» та адмініструється Експортно-кредитним агентством.

Подати заявку на участь можна тут. Більше деталей про програму.

