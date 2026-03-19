Ворог за добу вбив двох мешканців Донеччини

Загалом за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 116 людей, у тому числі 31 дитину.

Ворог за минулу добу вбив двох мешканців Донеччини.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

“За 18 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Лимані та Райгородку”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 19 березня.

Краматорський район. У Лимані загинула людина. У Миколаївці зруйновано господарчу будівлю, пошкоджено 6 приватних будинків; у Райгородку загинула людина; в Оріхуватці пошкоджено 3 приватні будинки. У Дружківці пошкоджено автівку.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.