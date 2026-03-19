Війна

Росіяни атакували інфраструктуру Запоріжжя, є знеструмлення

Поранена одна людина.

наслідки атаки по Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Сьогодні, 19 березня, вранці, росіяни атакували Запоріжжя. Є знеструмлення. Тяжко поранена одна людина. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров. 

«Росіяни атакують інфраструктуру обласного центру. В деяких районах міста можуть спостерігатись перепади напруги», написав він спочатку. 

Потім додав, що одна людина дістала поранень, і через ворожий удар знеструмлено понад 38 тисяч побутових та ще близько 2 тисяч юридичних абонентів і для забезпечення безперебійної роботи об’єкти переводять на резервні джерела живлення.

Постраждалий у тяжкому стані. На місце направлено медиків.

Упродовж минулої доби у Запорізькій області одна людина загинула, дві - поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район. Загалом упродовж доби окупанти завдали 864 удари по 41 населеному пункту Запорізької області.

