Росіяни знову атакували Дніпропетровщину, є постраждалий

Під обстрілами опинилися Синельниківський та Нікопольський райони.

наслідки російських обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня 19 березня РФ майже 30 разів атакувала два райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками. Одна людина дістала поранень. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині ворог бив по райцентру, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Понівечені ліцей, приватні і багатоквартирні будинки, господарська споруда. Постраждала 54-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно.

На Синельниківщині росіяни поцілили по Межівській громаді. Пошкоджена пожежна частина.

