Особлива небезпека - у суббоєприпасах: вони розлітаються на великі площі та можуть виглядати як маленькі "м’ячики".

Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують знаходити та знищувати російські боєприпаси.

Про це повідомила пресслужда ДСНС і опублікувала фото.

Так, у Ніжинському районі Чернігівщини на відкритій території виявили залишки російської ракети "Іскандер". Дотримуючись усіх заходів безпеки їх вилучили та транспортували для подальшого знешкодження.

На Хмельниччині знищили бойову частину ракети Х-101 та 37 касетних боєприпасів до неї.

Фото: ДСНС

"Особлива небезпека - у суббоєприпасах: вони розлітаються на великі площі та можуть виглядати як маленькі «м’ячики», що особливо небезпечно для дітей... Крім того, не всі боєприпаси вибухають одразу, а будь-який дотик може стати фатальним", - наголосили в ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Рятувальники нагадали правила поведінки у разі виявлення підозрілого предмета:

зупиніться - не підходьте

обережно поверніться тим самим шляхом

відійдіть щонайменше на 100 метрів

зателефонуйте 101 або 112.