ГоловнаСуспільствоПодії

​Сапери ДСНС знешкодили залишки російських ракет "Іскандер" та Х-101

Особлива небезпека - у суббоєприпасах: вони розлітаються на великі площі та можуть виглядати як маленькі "м’ячики".

​Сапери ДСНС знешкодили залишки російських ракет "Іскандер" та Х-101
Сапери ДСНС
Фото: ДСНС

Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують знаходити та знищувати російські боєприпаси. 

Про це повідомила пресслужда ДСНС і опублікувала фото. 

Так, у Ніжинському районі Чернігівщини на відкритій території виявили залишки російської ракети "Іскандер". Дотримуючись усіх заходів безпеки їх вилучили та транспортували для подальшого знешкодження.

На Хмельниччині знищили бойову частину ракети Х-101 та 37 касетних боєприпасів до неї.

Фото: ДСНС

"Особлива небезпека - у суббоєприпасах: вони розлітаються на великі площі та можуть виглядати як маленькі «м’ячики», що особливо небезпечно для дітей... Крім того, не всі боєприпаси вибухають одразу, а будь-який дотик може стати фатальним", - наголосили в ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Рятувальники нагадали правила поведінки у разі виявлення підозрілого предмета: 

  • зупиніться - не підходьте
  • обережно поверніться тим самим шляхом
  • відійдіть щонайменше на 100 метрів
  • зателефонуйте 101 або 112.

Залишки російської ракети
Фото: ДСНС
Залишки російської ракети

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies