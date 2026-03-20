Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують знаходити та знищувати російські боєприпаси.
Про це повідомила пресслужда ДСНС і опублікувала фото.
Так, у Ніжинському районі Чернігівщини на відкритій території виявили залишки російської ракети "Іскандер". Дотримуючись усіх заходів безпеки їх вилучили та транспортували для подальшого знешкодження.
На Хмельниччині знищили бойову частину ракети Х-101 та 37 касетних боєприпасів до неї.
"Особлива небезпека - у суббоєприпасах: вони розлітаються на великі площі та можуть виглядати як маленькі «м’ячики», що особливо небезпечно для дітей... Крім того, не всі боєприпаси вибухають одразу, а будь-який дотик може стати фатальним", - наголосили в ДСНС.
Рятувальники нагадали правила поведінки у разі виявлення підозрілого предмета:
- зупиніться - не підходьте
- обережно поверніться тим самим шляхом
- відійдіть щонайменше на 100 метрів
- зателефонуйте 101 або 112.