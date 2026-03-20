Прикордонники розповіли, що 44-річний киянин одружився із 80-річною тещею, щоб виїхати за кордон.

«Історія кохання» з помітним віковим контрастом розгорнулась в автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський». На виїзд з України прибули 44-річний чоловік разом зі своєю 80-річною дружиною з інвалідністю. Обоє – жителі Києва. Попри різницю у віці майже вдвічі, подружжя запевняло: роки – не перешкода для щирих почуттів. Та вже під час спілкування з прикордонниками ця історія «посипалась», йдеться у повідомленні пресслужби ДПСУ.

Розповіли, що «закохані» плутались у відповідях і не могли узгоджено пояснити деталі свого спільного життя. Згодом з’ясувалося, що жінка є матір’ю цивільної дружини чоловіка, яка наразі перебуває за кордоном.

Подружжю відмовили у пропуску через державний кордон.

А за фактом виявлення ознак кримінального правопорушення до Нацполіції направили повідомлення за ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».