Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Киянин одружився із 80-річною тещею, щоб виїхати за кордон

Подружжю відмовили у пропуску через державний кордон.

Киянин одружився із 80-річною тещею, щоб виїхати за кордон
Фіктивне подружжя на кордоні
Фото: ДПСУ

Прикордонники розповіли, що 44-річний киянин одружився із 80-річною тещею, щоб виїхати за кордон.

«Історія кохання» з помітним віковим контрастом розгорнулась в автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський». На виїзд з України прибули 44-річний чоловік разом зі своєю 80-річною дружиною з інвалідністю. Обоє – жителі Києва. Попри різницю у віці майже вдвічі, подружжя запевняло: роки – не перешкода для щирих почуттів. Та вже під час спілкування з прикордонниками ця історія «посипалась», йдеться у повідомленні пресслужби ДПСУ

Розповіли, що «закохані» плутались у відповідях і не могли узгоджено пояснити деталі свого спільного життя. Згодом з’ясувалося, що жінка є матір’ю цивільної дружини чоловіка, яка наразі перебуває за кордоном. 

Подружжю відмовили у пропуску через державний кордон. 

А за фактом виявлення ознак кримінального правопорушення до Нацполіції направили повідомлення за ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Читайте також
