На кордоні з Угорщиною зупинили трьох жінок, які ховали під одягом 498 пачок сигарет

На кордоні з Угорщиною зупинили трьох жінок, які ховали під одягом 498 пачок сигарет 

На кордоні з Угорщиною зупинили трьох жінок, які ховали під одягом 498 пачок сигарет
У пункті пропуску "Тиса", на кордоні з Угорщиною, прикордонники Чопського загону зупинили трьох жінок, які перевозили тютюнові вироби без марок акцизного податку України.

Про це повідомило Західне регіональне управління ДПСУ.

"Троє жительок Закарпаття віком від 22 до 34 років прямували на виїзд з України легковим автомобілем. У рамках проведення спеціальних заходів, прикордонний наряд спільно з оперативними співробітниками та митниками перевірили жінок за допомогою ручного металошукача. Технічний засіб зреагував на кожну з них", - йдеться в повідомленні.

Як виявилося, жінки перевозили під одягом тютюнові вироби, упаковані у саморобні сітки та прикріплені до тіла. Металошукач спрацював на обгортку з фольги. 

Фото: ДПСУ

Усього прикордонники виявили 498 пачок сигарет без марок акцизного податку України. На адресу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області буде направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст.204 ККУ.

Пункт пропуску "Тиса"
Фото: ДПСУ
Пункт пропуску "Тиса"

Нагадаємо, в грудні минулого року в міжнародному потягу виявили понад 1000 пачок контрабандних сигарет

