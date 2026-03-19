Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
ЦНС: росіяни вивозять українську сіль з окупованого Генічеська до РФ під виглядом “інвестицій”

Росія продовжують грабувати тимчасово окуповані території України.

Фото: Центр національного спротиву

Російські окупанти намагаються подати активізацію видобутку солі в тимчасово окупованому Генічеську як "інвестицію" та відновлення господарської діяльності. Насправді ж ідеться про системне вивезення українських ресурсів до Росії, пише Центр національного спротиву.

Під виглядом економічної діяльності росіяни запускають на ТОТ схему фактичного розграбування надр. 

За інформацією ЦНС, йдеться щонайменше про 14 тисяч тонн солі на рік, які планують вивозити до Росії. "Видобутий ресурс не працює на розвиток регіону — його централізовано транспортують за межі ТОТ України без будь-якої користі для місцевого населення", – зазначають у спротиві.

До реалізації цієї схеми росіяни залучили компанію "Сольпром", яка ще нещодавно перебувала у стані банкрутства та не вела повноцінної діяльності. Попри це, саме її використовують як формальний інструмент для легалізації процесу видобутку та вивезення ресурсу.

Також відомо, що так званий "голова" окупаційної адміністрації Володимир Сальдо виділив цій компанії 40 гектарів землі для розширення діяльності, що свідчить про цілеспрямоване масштабування видобутку.

"Окупаційна влада створює ілюзію "роботи" та контролю, однак по суті це пряме привласнення українських ресурсів. Генічеськ перетворюють на сировинну базу, з якої безперешкодно викачують ресурси в інтересах росії", – наголошують у ЦНС.

﻿
Читайте також
