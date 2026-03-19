Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
ГоловнаСвіт

Міністр оборони США звинуватив Байдена у наданні зброї Україні

Глава Пентагону скаржиться, що американські запаси вичерпані.

Глава Пентагону Піт Гегсет
Фото: EPA/UPG

Глава Пентагону Піт Гегсет на брифінгу 19 березня розкритикував політику попередньої адміністрації Білого дому щодо України, передає «Європейська правда»

Гегсет заявив, що Джо Байден «вичерпав запаси» американської зброї, надаючи пріоритет підтримці України, а не збройним силам США.

«Ми також досі маємо справу з ситуацією, яку створив Джо Байден, а саме вичерпанням цих запасів і направленням їх не нашим власним збройним силам, а Україні», - сказав міністр.

Він додав, що вважає за доцільне витрачати наявні боєприпаси лише у власних інтересах США. 

  • Адміністрація Трампа не продовжує політику Байдена щодо України в плані постачань зброї і намагається тиснути на нашу державу для швидшого укладення мирної угоди з РФ.
  • Торік Вашингтон навіть вдався до часткового припинення обміну розвідданими. Також скоротилися поставки військової допомоги.
  • Наразі Україна і партнери купують американську зброю в межах програми PURL.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies