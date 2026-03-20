WSJ: Саудівська Аравія прогнозує різке зростання цін на нафту, якщо війна з Іраном затягнеться

Саудівська Аравія прогнозує різке зростання цін на нафту у разі затягування війни з Іраном і порушення енергопостачання: за базовим сценарієм, ціна може перевищити 180 доларів за барель вже до кінця квітня.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на співрозмовників у нафтовій галузі Перської затоки.

Видання зауважує, що, попри потенційні вигоди для країни, це викликає серйозне занепокоєння, адже надто високі ціни можуть призвести до зниження попиту або навіть спричинити глобальну рецесію. Саудівська влада зазвичай не підтримує різкі стрибки цін, оскільки вони дестабілізують ринок у довгостроковій перспективі.

Ескалація конфлікту, зокрема удари Ірану по енергетичних об’єктах у Катарі та інших країнах Перської затоки, а також атаки на судна і фактичне блокування Ормузької протоки, вже призвели до значного скорочення світових поставок нафти. З початку війни ціни зросли приблизно на 50%, а ф’ючерси Brent тимчасово досягали близько 119 доларів за барель. Деякі аналітики допускають навіть зростання до 200 доларів у 2026 році.

Очікується, що за відсутності деескалації ціни можуть піднятися до 150 доларів уже на початку квітня, а згодом – до 165-180 доларів. При цьому фізичний дефіцит нафти може загостритися, коли запаси почнуть вичерпуватися. Деякі покупці вже сумніваються у використанні нестабільних еталонних цін, але Saudi Aramco наполягає, що вони відображають реальний стан ринку.

Зростання цін уже впливає на споживачів: бензин у США подорожчав до майже 3,9 долара за галон, дизель – понад 5 доларів. Високі ціни можуть змусити людей менше користуватися автомобілями, змінювати поведінку або скорочувати витрати, а бізнес – зменшувати виробництво. Також зростає ризик інфляції, підвищення відсоткових ставок і уповільнення економіки, особливо в енергозалежних регіонах, таких як Європа та Азія.