Швейцарія заблокувала експорт зброї до США через війну з Іраном

Також країна вже багато років не видає дозволів на експорт зброї до Ізраїлю та Ірану.

прапор Швейцарії
Фото: http://i-r-p.ru

Федеральна рада Швейцарії 20 березня офіційно визнала США стороною міжнародного збройного конфлікту. 

Як ідеться на урядовому сайті, відповідно до політики нейтралітету та закону про військове спорядження країна припиняє видачу нових дозволів на експорт зброї до Штатів.

Це рішення стало логічним продовженням засідань від 13 та 14 березня, під час яких швейцарський уряд аналізував застосування нейтралітету в контексті війни між США/Ізраїлем та Іраном. 

Швейцарія вже багато років не видає остаточних дозволів на експорт зброї до Ізраїлю та Ірану, і ця заборона залишається в силі. Поточні дозволи, які не мають прямого військового значення для цього війни, поки що залишаються чинними, але підлягають перегляду.

Для нагляду за ситуацією Федеральна рада створила спеціальну міжвідомчу експертну групу. До її складу увійшли представники Департаменту економіки, закордонних справ і оборони. Фахівці регулярно перевірятимуть експорт товарів подвійного призначення (dual-use), спеціальних військових товарів, а також продукції, що підпадає під санкції проти Ірану.

Група має стежити за тим, щоб швейцарський експорт до США не порушував міжнародне право нейтралітету та не сприяв посиленню бойових дій у регіоні Перської затоки.

