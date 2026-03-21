Адміністрація Трампа запропонувала ХАМАС план роззброєння в обмін на амністію

Рада миру Дональда Трампа передала угрупованню ХАМАС письмову пропозицію щодо складання зброї, пише Reuters.

Цей крок є частиною плану американського президента стосовно майбутнього Смуги Гази. Документ представили під час зустрічей у Каїрі минулого тижня. Попередній план, який сторони погодили торік у жовтні, передбачає виведення ізраїльських військ та початок відбудови регіону за умови повного роззброєння бойовиків.

Спецпредставник Ради Ніколай Младенов зазначив, що наразі докладають серйозні зусилля для надання допомоги зруйнованому анклаву. Він підкреслив, що посередники узгодили рамкову угоду, яка вимагає повного припинення діяльності всіх збройних груп без винятків. За словами офіційних осіб США, представникам ХАМАС можуть запропонувати амністію, якщо вони погодяться відмовитися від важкого озброєння та стрілецької зброї. Крім того, як стимул розглядають цільові інвестиції в економіку Гази.

Попри ці пропозиції, джерела близькі до ХАМАС стверджують, що угруповання навряд чи погодиться здати навіть гвинтівки через страх атак з боку конкурентних мілітарних груп. Ситуацію ускладнює й те, що Ізраїль наразі контролює близько половини території Гази і вимагає лише повного роззброєння противника. Також залишається відкритим питання фінансування відбудови, адже з обіцяних міжнародними донорами 7 мільярдів доларів наразі надійшла лише незначна частина коштів.