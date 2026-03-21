Орбан заявив про посилення заходів безпеки на оборонних заводах Угорщини після теракту в Чехії

Угорщина оголосила терористичною організацією міжнародну групу «Фракція землетрусів», яка взяла відповідальність за теракт у Чехії.

прем'єр-міністра Угорщини та лідер правлячої партії Фідес Віктора Орбан виголошує свою промову під час оголошенння виборчого спи

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про посилення заходів безпеки на підприємствах оборонної промисловості країни після інциденту з підпалом зброярського заводу у чеському місті Пардубіце.

Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці у Facebook, передає Європейська правда.

За словами Орбана, угорська влада визнала терористичною організацією міжнародну групу, яка начебто взяла на себе відповідальність за підпал у Чехії.

«Ми оголосили міжнародну групу, відповідальну за теракт у Чеській Республіці, терористичною організацією. Якщо хтось із її членів в’їде до Угорщини, ми негайно його заарештуємо», — заявив Орбан.

Він також наголосив, що після попередніх заходів із посилення захисту об’єктів енергетичної інфраструктури уряд розширює безпекові дії і на оборонні заводи.