Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Орбан заявив про посилення заходів безпеки на оборонних заводах Угорщини після теракту в Чехії

Угорщина оголосила терористичною організацією міжнародну групу «Фракція землетрусів», яка взяла відповідальність за теракт у Чехії.

прем'єр-міністра Угорщини та лідер правлячої партії Фідес Віктора Орбан виголошує свою промову під час оголошенння виборчого спи
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про посилення заходів безпеки на підприємствах оборонної промисловості країни після інциденту з підпалом зброярського заводу у чеському місті Пардубіце. 

Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці у Facebook, передає Європейська правда.

За словами Орбана, угорська влада визнала терористичною організацією міжнародну групу, яка начебто взяла на себе відповідальність за підпал у Чехії.  

«Ми оголосили міжнародну групу, відповідальну за теракт у Чеській Республіці, терористичною організацією. Якщо хтось із її членів в’їде до Угорщини, ми негайно його заарештуємо», — заявив Орбан.

Він також наголосив, що після попередніх заходів із посилення захисту об’єктів енергетичної інфраструктури уряд розширює безпекові дії і на оборонні заводи.

