Орбан заявив про посилення заходів безпеки на оборонних заводах Угорщини після теракту в Чехії

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про посилення заходів безпеки на підприємствах оборонної промисловості країни після інциденту з підпалом зброярського заводу у чеському місті Пардубіце.
Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці у Facebook, передає Європейська правда.
За словами Орбана, угорська влада визнала терористичною організацією міжнародну групу, яка начебто взяла на себе відповідальність за підпал у Чехії.
«Ми оголосили міжнародну групу, відповідальну за теракт у Чеській Республіці, терористичною організацією. Якщо хтось із її членів в’їде до Угорщини, ми негайно його заарештуємо», — заявив Орбан.
Він також наголосив, що після попередніх заходів із посилення захисту об’єктів енергетичної інфраструктури уряд розширює безпекові дії і на оборонні заводи.
- У чеському місті Пардубіце сталася масштабна пожежа на території оборонного підприємства, яку правоохоронці офіційно розслідують як теракт. Відповідальність за підпал взяло на себе угруповання «Фракція землетрусів».