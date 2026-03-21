ГоловнаСвіт

ВМС Ірану провели індійський танкер зі зрідженим газом через Ормузьку протоку за узгодженим маршрутом, – Bloomberg

Судно проходило протоку з вимкненою системою автоматичної ідентифікації.

Ормузька протока
Фото: EPA/UPG

Військово-морські сили Ірану минулого тижня провели індійський танкер зі зрідженим нафтовим газом під час його проходження через Ормузьку протоку за заздалегідь узгодженим маршрутом. 

Про це повідомило Bloomberg із посиланням на члена екіпажу судна.

За словами співрозмовника агентства, під час перетину протоки екіпаж підтримував радіозв’язок із іранськими ВМС. Іранська сторона уточнила інформацію про судно: назву, прапор, маршрут, порти відправлення та призначення, а також громадянство всіх членів екіпажу — усі вони були громадянами Індії. 

Після цього іранські військові проклали танкеру затверджений маршрут.

Повідомляється, що судно проходило протоку з вимкненою системою автоматичної ідентифікації (AIS) і увімкнуло її лише після виходу в Оманську затоку. На іншому боці протоки танкер вже очікували кораблі ВМС Індії, щоб продовжити його супровід.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies