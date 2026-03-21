Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Трампу "немає з ким" вести перемовини в Ірані

Господар Білого дому поскаржився, що ніхто більше не хоче керувати ісламською республікою.

Трампу "немає з ким" вести перемовини в Ірані
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час вручення нагород від головнокомандувача американським військовим у Білому домі почав нарікати, що Вашингтон хоче говорити з Іраном про мир - але з боку ісламської республіки просто немає переговорників.

Як пише The Guardian, Трамп продовжує стверджувати, що США знищили фактично усю військову потужність Ірану разом з численними представниками військової та політичної влади. На їхнє місце "ніхто не хоче приходити", як переконує республіканець.

Президент впевнено говорить, що новий верховний лідер Моджтаба Хаменеї фізично не здатен керувати державою через травми, отримані при обстрілі, який забрав життя його батька аятоли Алі Хаменеї. Трамп навіть не виключає, що Моджтаба вже мертвий. 

У ЗМІ з'явилася інформація про спробу Кремля переконати США не допомагати Україні в обмін на аналогічний крок Росії щодо підтримки Ірану. У Вашингтоні відповіли відмовою.

