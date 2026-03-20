Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
У Чехії зловмисники підпалили оборонне підприємство, що виготовляє дрони

Глава уряду висунув вимогу до всіх компаній цієї галузі посилити безпеку своїх об'єктів власним коштом, інакше вони втратять ліцензії.

пожежа на заводі з виробництва дронів у Чехії (Пардубіце)
Фото: HZS Pardubického kraje

У чеському місті Пардубіце сталася масштабна пожежа на території оборонного підприємства, яку правоохоронці офіційно розслідують як теракт, пишуть Ceske Noviny.

Вогонь спалахнув вранці у складському приміщенні в місцевій промисловій зоні, а згодом полум’я охопило ще й сусідню адміністративну будівлю. 

За попередніми даними, відповідальність за підпал взяло на себе угруповання «Фракція землетрусів». Свої дії вони пояснили протестом проти компаній LPP Holding та Elbit Systems і звинуватили їх у тому, що вони нібито виготовляють безпілотники для Ізраїлю. Утім, представники компанії LPP заперечили ці закиди, заявивши, що виробництво дронів на цьому заводі так і не запустили.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш скликав екстрене засідання Ради безпеки через цей інцидент. Він розкритикував керівництво підприємства за слабку охорону, оскільки зловмисники змогли безперешкодно потрапити на територію, просто перелізши через паркан. 

Глава уряду висунув вимогу до всіх оборонних компаній країни, яких налічується близько 110, посилити безпеку своїх об'єктів власним коштом. Бабіш попередив, що фірми, які не здатні захистити свої потужності, можуть втратити державні ліцензії на експорт продукції.

Міністр внутрішніх справ Любомир Метнар зауважив, що попри підпал, рівень терористичної загрози в Чехії поки залишається помірним. Наразі спецслужби не мають інформації про підготовку нових нападів. До розслідування обставин пожежі влада залучила піротехніків, криміналістів та фахівців із питань боротьби з тероризмом, а також військову та цивільну розвідки.

