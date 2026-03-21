Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Українці у Великій Британії, Канаді та США зможуть отримувати паспорти в центрах VFS

Це позбавить потреби у додаткових поїздках до дипустанов.

Українці у Великій Британії, Канаді та США зможуть отримувати паспорти в центрах VFS
Фото: Shutterstock

Українці у Великій Британії, Канаді та США вже найближчим часом зможуть отримувати паспорти, оформлені в посольствах та консульствах України, через популярну мережу візових і паспортних сервісів VFS Global. Це скоротить час отримання послуги та позбавить потреби у додаткових поїздках до дипустанов.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Продовжуємо системно модернізувати консульські послуги для українців за кордоном, робити їх зручнішими й доступнішими. Це моя принципова позиція та доручення Департаменту консульської служби МЗС", – зазначив голова МЗС Андрій Сибіга.

Міністерство закордонних справ завершило підготовку до запуску експериментального проєкту з адресної доставки закордонних паспортів, оформлених в українських дипломатичних установах.

Найближчим часом українці у США, Канаді та Великій Британії зможуть отримувати виготовлені паспорти не лише в дипломатичних установах, а й у 35 сервісних центрах VFS Global, без необхідності повторно їхати до посольства чи консульства. Це означає менше поїздок, менше черг і значно більше зручності.

Такий крок особливо важливий в умовах триваючої російської агресії, коли мільйони громадян перебувають за кордоном і потребують швидких та ефективних сервісів.

Безпека документів та належна ідентифікація особи залишаються є пріоритетом. Отримання паспорта відбуватиметься виключно після процедури верифікації, що гарантує захист персональних даних і унеможливлює зловживання.

МЗС реалізує цей проєкт у межах цифровізації консульських послуг, зокрема розвитку системи «е-Консул», і буде надалі розширювати подібні сервіси. 

У МЗС додають, що вже з наступного тижня цей проєкт запускається в пілотному режимі – громадяни, які подають заявки на оформлення паспортів в закордонних дипломатичних установах України у Великій Британії, Канаді та США, матимуть змогу обрати опцію видачі виготовленого документа в центрах VFS. Детальна інформація невдовзі буде опублікована на сторінках посольств і консульств.

"Далі ведемо роботу, щоб українці в усьому світі мали доступ до сучасних, зручних і орієнтованих на людину державних сервісів, де б вони не перебували. З використанням як міжнародних паспортних і візових, так і національних поштових сервісів. Це про повагу держави, збереження звʼязків і єдності нашого народу, турботу та захист наших громадян", – підкреслив Андрій Сибіга.

Читайте також
