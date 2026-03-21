Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
США та Ізраїль атакували іранський центр зі збагачення урану у Натанзі, – ЗМІ

Радіоактивних витоків немає.

Удар США по ядерному об'єкту в Ірані, ймовірно заводу в Натанзі
Фото: DR

США та Ізраїль завдали удару по іранському центру зі збагачення урану в Натанзі вранці 21 березня. 

Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на іранське агентство Tasnim.

За даними іранського агенства, радіоактивних витоків не сталося, а мешканці прилеглих територій не перебувають у небезпеці.

Об’єкт у Натанзі вже був однією з ключових цілей під час 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном у червні 2025 року, до якої згодом долучилися Сполучені Штати. Також він неодноразово зазнавав атак у межах нинішнього загострення.

Читайте також
