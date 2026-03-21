Удар США по ядерному об'єкту в Ірані, ймовірно заводу в Натанзі

США та Ізраїль завдали удару по іранському центру зі збагачення урану в Натанзі вранці 21 березня.

Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на іранське агентство Tasnim.

За даними іранського агенства, радіоактивних витоків не сталося, а мешканці прилеглих територій не перебувають у небезпеці.

Об’єкт у Натанзі вже був однією з ключових цілей під час 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном у червні 2025 року, до якої згодом долучилися Сполучені Штати. Також він неодноразово зазнавав атак у межах нинішнього загострення.