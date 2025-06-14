МАГАТЕ: іранський наземний завод зі збагачення урану на ядерному об’єкті в Натанзі знищено

Глава МАГАТЕ наголосив, що за жодних обставин ядерні об’єкти не повинні ставати мішенню.

Іранський наземний завод зі збагачення урану на ядерному об’єкті в Натанзі

Ізраїль знищив наземний завод зі збагачення урану на ядерному об’єкті в Натанзі в Ірані.

Про це заявив на Раді Безпеки ООН глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає Суспільне.

"Наразі іранська влада інформує нас про атаки ще на два об’єкти — а саме на завод зі збагачення палива у Фордо та об’єкт в Ісфагані. На цей момент ми не маємо достатньої інформації, окрім того, що можемо підтвердити факт військової активності навколо цих об’єктів також", - зазначив Гроссі.

Він запевнив, що МАГАТЕ перебуває в постійному контакті з Іранським ядерним регулятором для оцінки стану уражених об’єктів. Також сторони визначають ширші наслідки для ядерної безпеки та захищеності.

Гроссі також наголосив, що за жодних обставин ядерні об’єкти не повинні ставати мішенню.

"Такі атаки мають серйозні наслідки для ядерної безпеки, захищеності, системи гарантій, а також для регіонального й міжнародного миру та безпеки", — заявив глава МАГАТЕ, і додав, що готовий прибути до регіону, щойно з’явиться така можливість.

Крім того Гроссі запропонував МАГАТЕ як нейтральну платформу, "де факти мають перевагу над риторикою", а технічний діалог — над ескалацією.

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю офіційно заявила про початок повітряної кампанії проти іранських ядерних об'єктів і назвала зброю масового знищення в руках режиму Ісламської республіки «екзистенційною загрозою для Ізраїлю та всього світу».

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі LB.ua.

ЦАХАЛ знову атакував ракетні установки та інфраструктуру в Ірані, зокрема ядерний обʼєкт Фордо.

Операція Ізраїлю проти ядерної програми, військового керівництва та ракетного арсеналу Ірану ще далеко не завершена, оскільки Ізраїль запланував 14 днів операцій.