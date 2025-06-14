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МАГАТЕ: іранський наземний завод зі збагачення урану на ядерному об’єкті в Натанзі знищено

Глава МАГАТЕ наголосив, що за жодних обставин ядерні об’єкти не повинні ставати мішенню.

МАГАТЕ: іранський наземний завод зі збагачення урану на ядерному об’єкті в Натанзі знищено
Іранський наземний завод зі збагачення урану на ядерному об’єкті в Натанзі
Фото: EPA/UPG

Ізраїль знищив наземний завод зі збагачення урану на ядерному об’єкті в Натанзі в Ірані.

Про це заявив на Раді Безпеки ООН глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає Суспільне.

"Наразі іранська влада інформує нас про атаки ще на два об’єкти — а саме на завод зі збагачення палива у Фордо та об’єкт в Ісфагані. На цей момент ми не маємо достатньої інформації, окрім того, що можемо підтвердити факт військової активності навколо цих об’єктів також", - зазначив Гроссі.

Він запевнив, що МАГАТЕ перебуває в постійному контакті з Іранським ядерним регулятором для оцінки стану уражених об’єктів. Також сторони визначають ширші наслідки для ядерної безпеки та захищеності.

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Гроссі також наголосив, що за жодних обставин ядерні об’єкти не повинні ставати мішенню.

"Такі атаки мають серйозні наслідки для ядерної безпеки, захищеності, системи гарантій, а також для регіонального й міжнародного миру та безпеки", — заявив глава МАГАТЕ, і додав, що готовий прибути до регіону, щойно з’явиться така можливість.

Крім того Гроссі запропонував МАГАТЕ як нейтральну платформу, "де факти мають перевагу над риторикою", а технічний діалог — над ескалацією.

  • У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю офіційно заявила про початок повітряної кампанії проти іранських ядерних об'єктів і назвала зброю масового знищення в руках режиму Ісламської республіки «екзистенційною загрозою для Ізраїлю та всього світу».

  • Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі LB.ua.

  • ЦАХАЛ знову атакував ракетні установки та інфраструктуру в Ірані, зокрема ядерний обʼєкт Фордо.

  • Операція Ізраїлю проти ядерної програми, військового керівництва та ракетного арсеналу Ірану ще далеко не завершена, оскільки Ізраїль запланував 14 днів операцій.
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