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Нетаньягу закликав іранців повстати проти режиму аятолли

Прем'єр вважає, що це шанс "досягти свободи".

Нетаньягу закликав іранців повстати проти режиму аятолли
Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Очільник ізраїльського уряду Біньямін Нетаньягу записав звернення, спрямоване до громадян Ірану, яке оприлюднив на своїй офіційній сторінці у мережі X.

Політик заявив, що Ізраїль "розчищає шлях для досягнення свободи іранського народу", проводячи військову операцію проти ядерної загрози з боку ісламської республіки.

За словами Нетаньягу, "режим у Тегерані ніколи ще не був слабшим, бо не розуміє, що по ньому вдарило та що вдарить наступним". Прем'єр додав, що ліквідовано провідних військових командувачів, науковців-ядерників, об'єкт збагачення урану та велику частину іранського балістичного арсеналу.

Нетаньягу підкреслив, що Ізраїль "бореться з кривавим режимом, а не іранським народом" і закликав іранців "об'єднуватися довкола свого прапора та своєї історичної спадщини та повставати проти зла та пригноблення". 
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