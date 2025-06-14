Нетаньягу закликав іранців повстати проти режиму аятолли

Очільник ізраїльського уряду Біньямін Нетаньягу записав звернення, спрямоване до громадян Ірану, яке оприлюднив на своїй офіційній сторінці у мережі X.
Політик заявив, що Ізраїль "розчищає шлях для досягнення свободи іранського народу", проводячи військову операцію проти ядерної загрози з боку ісламської республіки.
За словами Нетаньягу, "режим у Тегерані ніколи ще не був слабшим, бо не розуміє, що по ньому вдарило та що вдарить наступним". Прем'єр додав, що ліквідовано провідних військових командувачів, науковців-ядерників, об'єкт збагачення урану та велику частину іранського балістичного арсеналу.
Нетаньягу підкреслив, що Ізраїль "бореться з кривавим режимом, а не іранським народом" і закликав іранців "об'єднуватися довкола свого прапора та своєї історичної спадщини та повставати проти зла та пригноблення".
- Іран увечері п'ятниці завдав по Ізраїлю масованого ракетного удару у відповідь на обстріл своїх ядерних об'єктів.