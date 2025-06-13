Увечері 13 червня Іран здійснив масований ракетний удар по Ізраїлю, запустивши балістичні ракети і дрони, пише CNN.
Цей напад став, за заявами Тегерана, «рішучою відповіддю» на ізраїльські атаки по Ірану, які відбулися вранці того ж дня.
Іран заявив, що атакував Ізраїль «сотнями балістичних ракет».
🔴 Iranian television broadcasts Iran’s ballistic missile launch against Israel pic.twitter.com/wco0lPf7l3— Anadolu English (@anadoluagency) June 13, 2025
Вибухи було чутно як у Тель-Авіві, так і в Єрусалимі. У небі над ізраїльськими містами активували систему ППО «Залізний купол», але деякі ракети, за даними з відео, прорвалися крізь захист.
Під час вечірньої пресконференції Армії оборони Ізраїлю в п’ятницю було оголошено про «підготовку іранської атаки на центральний Ізраїль», після чого трансляцію перервали.
🚨 Footage from Tel Aviv captures moment ballistic missile launched by Iran struck earlier pic.twitter.com/HFEQ8vJteb— Anadolu English (@anadoluagency) June 13, 2025
«Увесь Ізраїль перебуває під обстрілом іранських снарядів», — йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю в мережі X (Twitter). Пізніше ЦАХАЛ уточнив: «Іранська атака триває. Десятки додаткових ракет були випущені в бік Ізраїлю».
За словами представника ізраїльської поліції, іранські боєприпаси впали на житловий масив у Тель-Авіві. Відомо про кількох поранених.
«Деякий час тому поліція Ізраїлю отримала повідомлення про падіння боєприпасів в одному з населених пунктів у окрузі Тель-Авіва. На цьому етапі повідомлень про постраждалих не надходило, але завдано матеріальної шкоди», — повідомив речник поліції.
Наразі поліцейські та фахівці з розмінування працюють над ізоляцією місць падіння снарядів.
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- Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі LB.ua.
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