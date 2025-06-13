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Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами і дронами у відповідь

«Увесь Ізраїль перебуває під обстрілом іранських снарядів», - заявив ЦАХАЛ.

Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами і дронами у відповідь
удари Ірану по Ізраїлю 13 червня 2025 року
Фото: скриншот відео

Увечері 13 червня Іран здійснив масований ракетний удар по Ізраїлю, запустивши балістичні ракети і дрони, пише CNN.

Цей напад став, за заявами Тегерана, «рішучою відповіддю» на ізраїльські атаки по Ірану, які відбулися вранці того ж дня.

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Іран заявив, що атакував Ізраїль «сотнями балістичних ракет».

Вибухи було чутно як у Тель-Авіві, так і в Єрусалимі. У небі над ізраїльськими містами активували систему ППО «Залізний купол», але деякі ракети, за даними з відео, прорвалися крізь захист.

Під час вечірньої пресконференції Армії оборони Ізраїлю в п’ятницю було оголошено про «підготовку іранської атаки на центральний Ізраїль», після чого трансляцію перервали.

«Увесь Ізраїль перебуває під обстрілом іранських снарядів», — йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю в мережі X (Twitter). Пізніше ЦАХАЛ уточнив: «Іранська атака триває. Десятки додаткових ракет були випущені в бік Ізраїлю».

За словами представника ізраїльської поліції, іранські боєприпаси впали на житловий масив у Тель-Авіві. Відомо про кількох поранених.

«Деякий час тому поліція Ізраїлю отримала повідомлення про падіння боєприпасів в одному з населених пунктів у окрузі Тель-Авіва. На цьому етапі повідомлень про постраждалих не надходило, але завдано матеріальної шкоди», — повідомив речник поліції.

Наразі поліцейські та фахівці з розмінування працюють над ізоляцією місць падіння снарядів.

  • У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю офіційно заявила про початок повітряної кампанії проти іранських ядерних об'єктів і назвала зброю масового знищення в руках режиму Ісламської республіки «екзистенційною загрозою для Ізраїлю та всього світу».
  • Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі LB.ua.
  • Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж не братиме участі в наступальних операціях проти Ірану, але готовий підтримати Ізраїль у разі іранських ударів
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