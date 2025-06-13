Макрон: Франція не братиме участі в жодних наступальних операціях проти Ірану

Водночас Париж долучиться до «операцій із захисту та оборони Ізраїлю», якщо Тегеран завдасть удару у відповідь.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж не братиме участі в наступальних операціях проти Ірану, але готовий підтримати Ізраїль у разі іранських ударів, цитує BFM TV.

«Я не планую брати участь у жодній наступальній операції», — заявив Макрон на пресконференції в Єлисейському палаці 13 червня.

Водночас Франція долучиться до «операцій із захисту та оборони Ізраїлю», якщо Тегеран завдасть удару у відповідь і якщо Париж «зможе це зробити», додав він.

Президент Франції наголосив, що в нинішній ситуації «політичним і безпековим інтересом Ізраїлю» є припинення вогню в Газі та звільнення заручників, яких утримують палестинські угруповання.

Макрон також оголосив, що конференцію ООН у Нью-Йорку щодо створення палестинської держави, заплановану на 18 червня, відкладено. За його словами, вона «відбудеться якнайшвидше».

«Це перенесення жодним чином не ставить під сумнів нашу рішучість рухатися до реалізації рішення про два держави», — зазначив президент. «Я заявив про свою готовність визнати Палестину — це абсолютно суверенне рішення Франції».

Макрон також оголосив про посилення антитерористичної операції Sentinelle для «боротьби з усіма потенційними загрозами» на території Франції та заходи для захисту французьких громадян, військових і дипломатичних представництв на Близькому Сході.

«Ми не можемо жити у світі, де Іран має ядерну бомбу», — заявив Макрон.

Він підкреслив, що Іран «продовжує збагачувати уран без цивільного обґрунтування» і «ухиляється від своїх міжнародних зобов’язань», чим несе «важку відповідальність за дестабілізацію регіону».

Президент підтвердив, що Франція не брала участі в атаках на Іран, здійснених 13 червня. За його словами, удари «ймовірно, будуть продовжені».

«Це новий етап війни, яка розгортається в регіоні», — підсумував Макрон.