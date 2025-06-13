Фінляндія завершила розслідування пошкодження кабелю у Балтійському морі

Ремонтні роботи на мережі Estlink 2 в липні 2024 року.

Прокуратура Фінляндії розглядає можливість висунення обвинувачень проти трьох старших офіцерів танкера Eagle S, якого підозрювали у пошкодженні енергетичних і телекомунікаційних кабелів на дні Балтійського моря в грудні 2024 року, пише Reuters.

Слідчі Національного бюро розслідувань Фінляндії встановили, що судно під прапором Островів Кука могло пошкодити підводний енергокабель Estlink 2, який з'єднує Фінляндію та Естонію, а також чотири інтернет-лінії. За попередніми даними, причиною стало якірне волочіння по морському дну.

«Трьох офіцерів судна підозрюють у грубому хуліганстві та втручанні в телекомунікації», – йдеться у заяві поліції. Але всі офіцери заперечують причетність до інциденту.

Адвокат компанії-власника танкера, Caravella LLC FZ зі штаб-квартирою в ОАЕ раніше наголошував, що інцидент стався за межами територіальних вод Фінляндії, тому Гельсінкі не має юрисдикції для втручання.