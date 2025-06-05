Міністри оборони країн НАТО домовилися про зміцнення безпеки Балтійського моря

Безпеку регіону посилюватимуть через тісніше співробітництво НАТО і ЄС.

Під час зустрічі в Брюсселі міністри оборони країн НАТО підписали спільну декларацію про безпеку Балтійського моря, передає «Інтерфакс-Україна».

Згідно з документом, безпеку регіону посилюватимуть через тісніше співробітництво НАТО і ЄС, координацію обміну інформацією та стримування ворожої діяльності.

У Міноборони Литви повідомили, що напередодні саміту НАТО в Гаазі розроблятимуться подальші заходи Альянсу щодо безпеки Балтійського моря та захисту критичної підводної інфраструктури.