Міністри оборони країн НАТО домовилися про зміцнення безпеки Балтійського моря

Під час зустрічі в Брюсселі міністри оборони країн НАТО підписали спільну декларацію про безпеку Балтійського моря, передає «Інтерфакс-Україна».
Згідно з документом, безпеку регіону посилюватимуть через тісніше співробітництво НАТО і ЄС, координацію обміну інформацією та стримування ворожої діяльності.
У Міноборони Литви повідомили, що напередодні саміту НАТО в Гаазі розроблятимуться подальші заходи Альянсу щодо безпеки Балтійського моря та захисту критичної підводної інфраструктури.
- У травні цього року 10 європейських країн домовилися посилити захист критично важливої підводної інфраструктури в Балтійському морі на тлі побоювань, що Росія використовує свій тіньовий флот як зброю проти країн ЄС та НАТО.
- За останні роки в цьому морі зафіксували низку пошкоджень підводної інфраструктури. У відповідь на інциденти Альянсу у січні розпочав свою нову місію спостереження Baltic Sentry, щоб запобігти спробам нападу на підводну інфраструктуру в регіоні.
- Нещодавно стало відомо, що росіяни почали глушіння та спуфінг сигналу GPS у східній частині моря, що створює загрозу для цивільного судноплавства.