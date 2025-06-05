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Міністри оборони країн НАТО домовилися про зміцнення безпеки Балтійського моря

Безпеку регіону посилюватимуть через тісніше співробітництво НАТО і ЄС.

Міністри оборони країн НАТО домовилися про зміцнення безпеки Балтійського моря
Балтійське море, ілюстративне фото
Фото: Lehtikuva

Під час зустрічі в Брюсселі міністри оборони країн НАТО підписали спільну декларацію про безпеку Балтійського моря, передає «Інтерфакс-Україна».

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Згідно з документом, безпеку регіону посилюватимуть через тісніше співробітництво НАТО і ЄС, координацію обміну інформацією та стримування ворожої діяльності.

У Міноборони Литви повідомили, що напередодні саміту НАТО в Гаазі розроблятимуться подальші заходи Альянсу щодо безпеки Балтійського моря та захисту критичної підводної інфраструктури.

  • У травні цього року 10 європейських країн домовилися посилити захист критично важливої підводної інфраструктури в Балтійському морі на тлі побоювань, що Росія використовує свій тіньовий флот як зброю проти країн ЄС та НАТО.
  • За останні роки в цьому морі зафіксували низку пошкоджень підводної інфраструктури. У відповідь на інциденти Альянсу у січні розпочав свою нову місію спостереження Baltic Sentry, щоб запобігти спробам нападу на підводну інфраструктуру в регіоні.
  • Нещодавно стало відомо, що росіяни почали глушіння та спуфінг сигналу GPS у східній частині моря, що створює загрозу для цивільного судноплавства.
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