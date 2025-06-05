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Рютте: НАТО надасть Україні додаткову допомогу на 20 мільярдів євро

Також союзники мають довести витрати на оборону до 3,5% ВВП на основні потреби.

Рютте: НАТО надасть Україні додаткову допомогу на 20 мільярдів євро
Генсек НАТО Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Міністри оборони країн НАТО під час зустрічі у Брюсселі погодили рішення про надання Україні додаткової військової допомоги обсягом понад 20 мільярдів євро.

Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, передає «Суспільне».

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«Цього року члени Альянсу вже пообіцяли надати Україні понад 20 мільярдів євро додаткової безпекової допомоги. Ця підтримка є ключовою для посилення обороноздатності України у протистоянні російській агресії», — заявив Рютте.

На зустрічі також ішлося про новий план інвестицій НАТО, для реагування на зростання глобальних загроз. За словами генсека, союзники мають довести витрати на оборону до 3,5% ВВП на основні потреби та 1,5% ВВП на інвестиції в інфраструктуру, оборону та промисловість.

Рютте відзначив підтримку, яку країни-члени НАТО підтвердили напередодні під час засідання контактної групи з питань оборони України.

  • Напередодні глава українського Міноборони Рустем Умєров озвучив підсумки 28-го засідання Контактної групи з питань оборони нашої держави у форматі “Рамштайн”, на якому партнери оголосили про нові пакети допомоги та важливі кроки підтримки. Міністр перелічив кконкретні обсяги допомоги від кожного партнера.
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