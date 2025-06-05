Норвегія внесла 86 мільйонів євро у фонд EPF для підтримки України

Європейська Рада прийняла добровільний фінансовий внесок Норвегії роміром 1 мільярд норвезьких крон (86 мільйонів євро) для підтримки української армії через Європейський фонд миру (EPF).

"Цей внесок підкреслює залученість Норвегії до спільних європейських зусиль щодо підтримки України, а також готовність країни зробити внесок у ініціативу Високого представника щодо постачання Збройним силам України артилерійських боєприпасів великого калібру", – йдеться у повідомленні пресслужби ЄС.

У квітні 2025 року Висока представниця ЄС Кая Каллас оголосила про амбітну ціль – два мільйони пострілів великокаліберних артилерійських боєприпасів для України, які мають бути поставлені державами-членами ЄС у 2025 році. ЄС та держави-члени, що беруть участь, вже досягли приблизно двох третин цієї цілі завдяки спільним поставкам та зобов'язанням. Внесок Норвегії доповнює цільовий показник у два мільйони.

Загалом 470 мільйонів євро виділено на артилерійські боєприпаси великого калібру в рамках другого платежу, який зараз виплачується.

Європейський фонд миру було створено у березні 2021 року для фінансування заходів у рамках спільної зовнішньої та безпекової політики.