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Велика Британія готується перейти на атомну енергетику

Зацікавленість ядерною енергетикою спричинена і впливом Дональда Трампа.

Велика Британія готується перейти на атомну енергетику
Поблизу будівлі парламенту в Лондоні
Фото: EPA/UPG

Велика Британія після років сумнівів готується повністю перейти на атомну енергетику.

Як пише Politico, уряд країни готує "серію гучних заяв" щодо атомної енергетики напередодні загальноурядового огляду витрат 11 червня.

Зокрема після кількох місяців затримки оголосять переможця багатомільярдного контракту на будівництво малих модульних реакторів (ММР) наступного покоління, відомих як "мініядерні установки".  Також чиновники обговорюють викуп ядерних об'єктів у приватної власності, щоб посилювати державний контроль над галуззю.

Зазначається, що збільшення використання низьковуглецевої атомної енергетики має вирішальне значення для двох "місій" прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в уряді – стимулювання млявого економічного зростання та припинення залежності країни від викопного палива, що сильно забруднює навколишнє середовище.

Видання пише, що у Стармера немає особливого вибору. П'ять атомних електростанцій наразі задовольняють 15 відсотків потреб Великої Британії в енергії, але більша частина цієї генерації має вийти з ладу до 2030 року. 

Розбудова атомної енергетики – це масштабне завдання. Дві електростанції, Хінклі-Пойнт C та запропонована аналогічна АЕС Сайзвелл C, могли б забезпечити енергією шість мільйонів домогосподарств кожна. Витрати, пов'язані з цим, зросли. Наприклад, бюджет Хінклі-Пойнт-С зріс з 18 мільярдів до 46 мільярдів фунтів стерлінгів. 

У матеріалі йдеться, що зацікавленість ядерною енергетикою спричинена і впливом Дональда Трампа. Ядерна енергетика – це один зі способів, яким уряд Великої Британії може знайти спільну мову зі скептично налаштованим щодо клімату президентом США.

Минулого тижня Трамп оголосив про серію виконавчих указів, спрямованих на запуск ядерної енергетики США, водночас технологічні гіганти, такі як Google та Microsoft, лобіюють підтримку урядових малих магнітних реакторів (ММР).
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