Парламент Фінляндії продовжив надзвичайний стан на кордоні з РФ

Фінський парламент погодив продовження дії закону про надзвичайний стан на кордоні з Росією, відповідно до якого країна має право відхиляти заявки на отримання притулку від осіб, що прямують з території країни-агресора.

Як пише "Європейська правда", регламент вимагав від депутатів не менше п'яти шостих голосів на підтримку документа для його затвердження. Зрештою у 200-місному парламенті за надзвичайний стан висловилися 168 законотворців, 29 були проти.

Цього вистачило, проте, як висловилася міністерка фінансів країни Рііка Пурра, "ледь-ледь". Урядовиця подякувала більшості, яка "думала про те, що краще для їхньої батьківщини".

Вперше надзвичайний стан на кордоні з Росією Фінляндія оголосила у липні 2024 року через міграційний тиск. Згідно з оновленою редакцією закону, він діятиме щонайменше до кінця 2026 року.