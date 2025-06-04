Пісторіус: Німеччина шукає Patriot у партнерів, щоб передати Україні

Німеччина шукає можливість купити системи Patriot у партнерів з подальшою передачею їх Україні.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус перед початком зустрічі Контактної групи з оборони України у середу у Брюсселі, пише "Укрінформ".

"Ми протягом місяців активно працюємо над цим. Німеччина віддала чверть своїх систем Patriot. Я чітко сказав колегам минулого тижня, що ми не в змозі віддати більше систем. Але ми звертаємося до Сполучених Штатів Америки та інших союзників, щоб вони надали системи Patriot або аналогічні системи. Ми також запропонували в кожному окремому випадку розглянути можливість оплати системи, яка буде надана, просто тому, що зараз важлива швидкість", — прокоментував Пісторіус можливість поставок Україні нових систем ППО Patriot.

Пісторіус наголосив, що чекати на поставки від виробника ФРН не може, адже це займає надто багато часу.