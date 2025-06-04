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У Кельні через бомби Другої світової війни евакуювали 20 000 людей

Американські бомби виявили у понеділок на суднобудівному заводі в районі Дойц.

У Кельні через бомби Другої світової війни евакуювали 20 000 людей
Фото: EPA

Німецьке місто Кельн евакуює близько 20 500 людей з великої території в центрі міста, щоб експерти могли знешкодити три нерозірвані бомби часів Другої світової війни, повідомляє BBC.

Американські бомби виявили у понеділок на суднобудівному заводі в районі Дойц.

Нерозірвані бомби все ще можуть становити небезпеку, і місто заблокувало зону в радіусі 1000 м, що названо “найбільшою операцією з часів закінчення Другої світової війни”.

Житлові будинки, магазини, готелі та школи отримали наказ евакуюватися, а також велику лікарню та головний залізничний вокзал.

“Якщо ви відмовитеся, ми виведемо вас з вашого дому – якщо необхідно, силою – разом з поліцією”, – заявили представники влади.

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Мешканцям повідомили, що якщо вони відмовляться залишати свої будинки після початку евакуації, їм можуть загрожувати великі штрафи.

Деяким пацієнтам реанімації допомогли машини швидкої допомоги з лікарні Едуардус.

Служба знешкодження бомб країни планує знешкодити десятитонні (10 000 кг) та двадцятитонні (20 000 кг) бомби. Це торкнеться роботи культурних установ, зокрема Філармонії та багатьох музеїв, а також урядових установ, 58 готелів та дев'ять шкіл.
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