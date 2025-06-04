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Ізраїль заявив, що дороги до центрів допомоги у Смузі Гази є “зонами бойових дій”

Гуманітарний фонд Гази (GHF) ‒ мережа допомоги, що підтримується США та Ізраїлем, заявила, що закриває свої центри для “оновлення, організації та підвищення ефективності”.

Ізраїль заявив, що дороги до центрів допомоги у Смузі Гази є “зонами бойових дій”
Фото: EPA/UPG

Центри розподілу допомоги в Газі будуть сьогодні закриті, оскільки ізраїльські військові попередили, що дороги, що ведуть до цих місць, вважатимуться “зонами бойових дій”, повідомляє BBC.

Гуманітарний фонд Гази (GHF) ‒ мережа допомоги, що підтримується США та Ізраїлем, яка почала працювати минулого тижня, заявила, що закриває свої центри для “оновлення, організації та підвищення ефективності”.

В окремому оновленні Армія оборони Ізраїлю (IDF) заявила, що людям буде “заборонено” входити до розподільчих центрів або подорожувати дорогами, що ведуть до них.

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Рано у вівторок щонайменше 27 палестинців загинули внаслідок вогню Ізраїлю поблизу розподільчого центру, повідомляє Агентство цивільної оборони, яким керує ХАМАС.

Це був третій смертельний інцидент за стільки ж днів, що стався на шляху до будівлі GHF.

IDF заявила, що її війська відкрили вогонь після того, як виявили підозрюваних, які рухалися до них, “відхиляючись від визначених маршрутів доступу”.
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