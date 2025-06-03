НАТО закликає країни ЄС п’ятикратно посилити ППО через загрозу з боку Росії

У цьому напрямку лідерство запропонувала взяти на себе Німеччина.

НАТО закликало європейських союзників у п’ять разів наростити потужності наземної протиповітряної оборони, передає Bloomberg.

Ініціативу обговорюватимуть на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі в четвер. За словами джерел, мова йде про колективну мету для європейських держав, тоді як внесок кожної країни визначатимуть індивідуально. Точні терміни реалізації плану поки не встановлені.

Очікується, що вже цього тижня міністри затвердять один із найамбітніших планів із поповнення арсеналів зброї з часів холодної війни. Цей крок — частина масштабніших зусиль щодо переозброєння Європи та зменшення залежності від США.

Збільшення озброєнь супроводжується новою метою щодо оборонних витрат: члени НАТО за підтримки президента США Дональда Трампа обговорюють виділення 5% ВВП на оборону — з них 3,5% на збройні сили та 1,5% на суміжні сфери, зокрема, кібербезпеку та інфраструктуру.

«Ми не в стані війни, але й не в стані миру. Нам потрібно бути повністю готовими до бойових дій», — заявив генсек НАТО Марк Рютте під час зустрічі у Вільнюсі 27 травня.

Європейські військові посадовці наголошують, що блок терміново потребує відновлення систем ППО для захисту від ракет, дронів і бойової авіації. Протягом останніх десятиліть кількість таких систем скорочувалася, оскільки НАТО переорієнтувався з протистояння СРСР на боротьбу з тероризмом у Близькому Сході та Північній Африці.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році та зростання занепокоєння серед східноєвропейських членів Альянсу, пріоритети змістилися.

ППО — один із найдорожчих компонентів, які НАТО планує терміново поповнити. У цьому напрямку лідерство запропонувала взяти на себе Німеччина в межах спільного європейського проєкту.

Підсумкові домовленості планують закріпити на саміті лідерів НАТО 24–25 червня в Гаазі.