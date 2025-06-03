The Guardian: НАТО змусить Велику Британію підвищити витрати на оборону до 3,5% ВВП

Це означатиме збільшення приблизно на 30 мільярдів фунтів стерлінгів порівняно з попереднім планом уряду.

Велика Британія буде змушена погодитися на підвищення витрат на оборону до 3,5% ВВП до 2035 року на саміті НАТО цього місяця, щоб "заспокоїти" американського президента Дональда Трампа.

Про це видання The Guardian повідомили джерела в оборонній галузі.

Один високопоставлений співрозмовник заявив, що Британія "без сумніву" підпишеться на пропозицію генерального секретаря НАТО Марка Рютте щодо збільшення витрат союзників на оборону. Це означатиме збільшення приблизно на 30 мільярдів фунтів стерлінгів порівняно з попереднім планом уряду.

Прем'єр-міністр Великобританії раніше погодився збільшити витрати на оборону з нинішніх 2,33% ВВП до 2,5% до 2027 року та до 3% надалі.

Стармер заявив у понеділок в інтерв'ю BBC, що він не погодиться на "перформативну фантазійну політику" та не озвучуватиме дати щодо того, коли Велика Британія досягне цільового показника в 3%, навіть якщо НАТО закликає до збільшення витрат.

Пропозиція Рютте полягає в тому, щоб союзники погодилися витрачати 3,5% на "жорстку" оборону та 1,5% на кібернетичну, розвідувальну та військову інфраструктуру, Це обговорюватимуть у Гаазі на саміті НАТО. Минулого тижня Рютте висловив надію, що тоді вдасться домовитися про витрати на оборону загалом до 5%.

Джерела видання повідомили, що Стармер мав обговорити ціль Рютте на зустрічі у вівторок, і стверджують, що "немислимо, щоб Велика Британія могла відхилити прохання після оголошення оборонної стратегії "НАТО понад усе".

Ситуацію для Великої Британії ускладнює те, що показник 3,5% може не враховувати деякі елементи, такі як розвідка, які Міністерство фінансів вважає витратами, що відповідають вимогам НАТО.

Збільшення витрат на оборону має бути профінансовано за рахунок економії з інших видатків держбюджету або вищих податків.

Видання пише, що інші союзники НАТО "відчайдушно намагаються зберегти Трампа" та запобігти перетворенню саміту на хаос. Президент США неодноразово скаржився на те, що члени НАТО не виконують існуючі цільові показники витрат, які наразі становлять 2% ВВП.

Трамп погрожував вийти з НАТО на саміті у 2018 році. Хоча останнім часом він не висував подібних ультиматумів, невдовзі після свого переобрання у листопаді минулого року він зажадав від членів НАТО збільшення витрат на оборону до 5% ВВП – рівня, який значно перевищує нинішній показник США у 3,4%.

Але пропозиція Рютте, узгоджена з Трампом на особистих зустрічах, дозволяє широке тлумачення додаткових витрат у розмірі 1,5%, які можуть включати практично все, що пов'язано з військовою діяльністю, наприклад, комерційну транспортну інфраструктуру.