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НАТО планує включити кібербезпеку до нового цільового показника витрат

Альянс розпочав переговори з країнами щодо того, що буде дозволено в рамках нового цільового показника витрат, який планується прийняти на саміті 24-25 червня.

НАТО планує включити кібербезпеку до нового цільового показника витрат
Штаб-квартира НАТО
Фото: nato.int

Блок НАТО запропонував включити витрати на кібербезпеку та діяльність, пов'язану з безпекою кордонів та узбережжя, до нового цільового показника витрат військового альянсу на оборону в розмірі 1,5% ВВП.

Про це пише Bloomberg.

Альянс розпочав переговори з країнами щодо того, що буде дозволено в рамках нового цільового показника витрат, який планується прийняти на саміті 24-35 червня, згідно з документом, поширеним серед країн-членів та людей, знайомих з цим питанням. Загальний цільовий показник витрат становитиме 5% ВВП, з яких 3,5% – на витрати на жорстку оборону та 1,5% – на витрати, пов'язані з обороною.

Інші витрати, які можуть кваліфікуватися для частини 1,5%, – це витрати на захист критичної інфраструктури, розвідувальні служби, не пов'язані з обороною, та діяльність, пов'язана з космосом.

“Ширше визначення того, що кваліфікується як витрати, пов'язані з обороною, полегшить країнам досягнення цільового показника, причому деякі країни лобіюють включення таких витрат, як боротьба з тероризмом”, ‒ зазначає видання. 

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив цього тижня, що очікує, що члени альянсу схвалять новий цільовий показник у 5%.

Згідно з документом, очікується, що переговори продовжаться в середу в комітеті НАТО з питань політики та планування. Пропозиція може бути змінена та стане основою для обговорення серед членів альянсу.

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